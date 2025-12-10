Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Nissan Motor-Anlage
|
10.12.2025 10:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nissan Motor von vor 5 Jahren verloren
Nissan Motor-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der Nissan Motor-Aktie betrug an diesem Tag 561,30 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,178 Nissan Motor-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 09.12.2025 70,18 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 393,90 JPY belief. Damit hätte sich das Investment um 29,82 Prozent vermindert.
Alle Nissan Motor-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,34 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
