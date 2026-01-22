Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Fokus
|
22.01.2026 12:26:54
Aufschläge in Paris: So performt der CAC 40 mittags
Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr 1,23 Prozent auf 8 168,22 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,436 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,17 Prozent auf 8 163,56 Punkte an der Kurstafel, nach 8 069,17 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 186,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 151,57 Punkten lag.
CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,526 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 121,07 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 8 206,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 837,40 Punkten auf.
Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,329 Prozent ein. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten Aktien im CAC 40
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 83 607 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 281,367 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte
Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SA
|
22.01.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 schlussendlich fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Paris: Das macht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
22.01.26
|Aufschläge in Paris: So performt der CAC 40 mittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Paris in Grün: CAC 40 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|207,65
|-0,46%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|597,10
|-0,10%
|SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|61,24
|2,72%
|Stellantis
|8,34
|-1,88%
|Worldline SA
|1,49
|-1,09%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 148,89
|0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.