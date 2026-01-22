Stellantis Aktie

Euronext-Handel im Fokus 22.01.2026 12:26:54

Aufschläge in Paris: So performt der CAC 40 mittags

Der CAC 40 zeigt am Donnerstagmittag eine positive Tendenz.

Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 12:09 Uhr 1,23 Prozent auf 8 168,22 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,436 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,17 Prozent auf 8 163,56 Punkte an der Kurstafel, nach 8 069,17 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 186,37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 151,57 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 0,526 Prozent. Vor einem Monat, am 22.12.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 8 121,07 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 22.10.2025, bei 8 206,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.01.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 837,40 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,329 Prozent ein. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 83 607 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 281,367 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Im CAC 40 weist die Worldline SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Analysen zu Airbus SE

21.01.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Airbus Overweight Barclays Capital
19.01.26 Airbus Overweight Barclays Capital
15.01.26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 207,65 -0,46% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 597,10 -0,10% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 61,24 2,72% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 8,34 -1,88% Stellantis
Worldline SA 1,49 -1,09% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 148,89 0,99%

