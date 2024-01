Aufschläge in Wien: ATX Prime am Nachmittag im Plus

Am Freitag tendiert der ATX Prime um 15:42 Uhr via Wiener Börse 0,42 Prozent höher bei 1 737,29 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent stärker bei 1 730,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 1 729,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Freitag bei 1 737,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 726,85 Punkten erreichte.

ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 3,12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der ATX Prime mit 1 709,10 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX Prime wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2023, mit 1 521,50 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 677,57 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 1,36 Prozent. Bei 1 737,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 664,49 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 3,36 Prozent auf 46,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,84 Prozent auf 19,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,79 Prozent auf 125,00 EUR), OMV (+ 1,78 Prozent auf 39,93 EUR) und Semperit (+ 1,75 Prozent auf 15,08 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Telekom Austria (-2,98 Prozent auf 7,82 EUR), Rosenbauer (-1,64 Prozent auf 30,00 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,06 Prozent auf 9,30 EUR), Verbund (-1,06 Prozent auf 74,70 EUR) und AMAG (-1,05 Prozent auf 28,30 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 129 417 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 26,108 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Semperit-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,27 Prozent an der Spitze im Index.

