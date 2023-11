Aufschläge in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Gewinne

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,75 Prozent fester bei 1 648,29 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent stärker bei 1 635,99 Punkten, nach 1 635,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1 635,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 650,20 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2,49 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 584,59 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 15.08.2023, einen Stand von 1 583,96 Punkten auf. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 15.11.2022, einen Stand von 1 616,55 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,08 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,51 Prozent auf 26,06 EUR), Palfinger (+ 3,62 Prozent auf 24,30 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,81 Prozent auf 124,20 EUR), Lenzing (+ 1,97 Prozent auf 38,90 EUR) und BAWAG (+ 1,72 Prozent auf 46,08 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-0,82 Prozent auf 36,50 EUR), AMAG (-0,71 Prozent auf 27,80 EUR), Frequentis (-0,70 Prozent auf 28,30 EUR), Verbund (-0,48 Prozent auf 83,60 EUR) und OMV (-0,44 Prozent auf 42,61 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die CA Immobilien-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 152 292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 28,940 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie mit 1,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAWAG-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at