Aufschläge in Wien: ATX zum Ende des Freitagshandels fester

Am Freitag bewegte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,45 Prozent stärker bei 3 371,39 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 111,586 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,043 Prozent auf 3 354,71 Punkte an der Kurstafel, nach 3 356,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 379,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 354,40 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Plus von 1,49 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 15.11.2023, einen Wert von 3 285,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.09.2023, erreichte der ATX einen Wert von 3 182,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.12.2022, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 079,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 6,70 Prozent. Das ATX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 560,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 006,71 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 2,73 Prozent auf 86,55 EUR), voestalpine (+ 1,72 Prozent auf 28,44 EUR), EVN (+ 1,64 Prozent auf 27,95 EUR), Andritz (+ 1,40 Prozent auf 54,20 EUR) und Lenzing (+ 1,38 Prozent auf 36,75 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen BAWAG (-2,40 Prozent auf 46,34 EUR), UNIQA Insurance (-1,21 Prozent auf 7,34 EUR), CA Immobilien (-0,78 Prozent auf 31,80 EUR), OMV (-0,65 Prozent auf 39,64 EUR) und Vienna Insurance (-0,57 Prozent auf 26,05 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 1 687 311 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 28,870 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 2,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,72 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

