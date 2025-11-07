BAWAG Aktie
WKN DE: A2DYJN / ISIN: AT0000BAWAG2
|BAWAG-Anlage unter der Lupe
|
07.11.2025 10:04:27
ATX-Papier BAWAG-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BAWAG von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden BAWAG-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50,60 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 19,763 BAWAG-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 217,39 EUR, da sich der Wert eines BAWAG-Anteils am 06.11.2025 auf 112,20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 121,74 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von BAWAG bezifferte sich zuletzt auf 8,79 Mrd. Euro. Das BAWAG-IPO fand am 25.10.2017 an der Börse Wien statt. Der Erstkurs des BAWAG-Papiers lag beim Börsengang bei 47,30 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu BAWAGmehr Analysen
|23.10.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|BAWAG buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|10.03.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|BAWAG
|111,20
|-0,89%
