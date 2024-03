Aufschläge in Zürich: SLI beginnt Mittwochssitzung im Plus

Der SLI hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der SLI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,09 Prozent höher bei 1 916,31 Punkten. In den Mittwochshandel ging der SLI 0,171 Prozent stärker bei 1 917,94 Punkten, nach 1 914,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 915,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 918,39 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,289 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 27.02.2024, stand der SLI noch bei 1 860,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.12.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 775,47 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 27.03.2023, bei 1 699,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8,66 Prozent nach oben. Bei 1 936,63 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Zähler.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Straumann (+ 1,86 Prozent auf 144,95 CHF), Holcim (+ 0,69 Prozent auf 81,48 CHF), Nestlé (+ 0,63 Prozent auf 96,08 CHF), Swiss Re (+ 0,56 Prozent auf 116,75 CHF) und Alcon (+ 0,54 Prozent auf 75,14 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen VAT (-0,82 Prozent auf 468,90 CHF), Kühne + Nagel International (-0,80 Prozent auf 246,50 CHF), Partners Group (-0,70 Prozent auf 1 277,50 CHF), Geberit (-0,64 Prozent auf 529,80 CHF) und Temenos (-0,57 Prozent auf 65,92 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die ams-Aktie. 224 033 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 253,037 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,31 erwartet. Zurich Insurance lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,72 Prozent.

