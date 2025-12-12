SMI-Handel aktuell: SMI auf grünem Terrain

Am Freitag wagen sich die Börsianer in Zürich aus der Reserve.

Der SMI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,28 Prozent fester bei 12 940,97 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,489 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,065 Prozent auf 12 913,50 Punkte an der Kurstafel, nach 12 905,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 12 910,84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 998,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,008 Prozent. Vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 793,74 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 12 193,86 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 12.12.2024, den Stand von 11 715,85 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 11,33 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 3,76 Prozent auf 34,75 CHF), Sika (+ 1,51 Prozent auf 161,70 CHF), Partners Group (+ 1,40 Prozent auf 957,60 CHF), Swiss Re (+ 1,36 Prozent auf 130,65 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 59,30 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Roche (-1,20 Prozent auf 314,10 CHF), Lonza (-0,99 Prozent auf 519,00 CHF), Richemont (-0,65 Prozent auf 168,20 CHF), Novartis (-0,62 Prozent auf 105,32 CHF) und Sonova (-0,45 Prozent auf 200,20 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 5 560 584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,857 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,18 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at