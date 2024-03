Aufschläge in Zürich: SLI bewegt sich mittags im Plus

In Zürich ist derzeit ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,19 Prozent nach oben auf 1 922,72 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,293 Prozent auf 1 924,65 Punkte an der Kurstafel, nach 1 919,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 1 925,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 919,75 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 0,625 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.02.2024, betrug der SLI-Kurs 1 860,65 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 28.12.2023, bewegte sich der SLI bei 1 765,55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.03.2023, erreichte der SLI einen Wert von 1 706,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,03 Prozent nach oben. Bei 1 936,63 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lonza (+ 1,94 Prozent auf 545,80 CHF), Sandoz (+ 1,20 Prozent auf 26,92 CHF), Logitech (+ 1,18 Prozent auf 80,68 CHF), Lindt (+ 0,85 Prozent auf 10 730,00 CHF) und Swatch (I) (+ 0,82 Prozent auf 209,70 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ams (-2,73 Prozent auf 1,07 CHF), UBS (-1,27 Prozent auf 27,89 CHF), Sika (-1,12 Prozent auf 264,10 CHF), Swiss Re (-0,60 Prozent auf 116,05 CHF) und Swisscom (-0,40 Prozent auf 553,00 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 021 399 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,483 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,12 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Mit 5,75 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

