25.11.2025 15:59:02
Handel in Zürich: So performt der SLI am Dienstagnachmittag
Um 15:42 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 0,68 Prozent auf 2 054,10 Punkte an. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,228 Prozent fester bei 2 044,92 Punkten, nach 2 040,27 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 035,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 060,28 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 018,44 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2024, stand der SLI bei 1 929,98 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 6,90 Prozent zu. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. 1 721,32 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sika (+ 3,29 Prozent auf 156,90 CHF), Julius Bär (+ 2,40 Prozent auf 57,26 CHF), Holcim (+ 2,35 Prozent auf 73,96 CHF), Alcon (+ 1,88 Prozent auf 62,74 CHF) und Adecco SA (+ 1,82 Prozent auf 24,56 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Temenos (-1,68 Prozent auf 70,05 CHF), Straumann (-1,13 Prozent auf 97,58 CHF), Nestlé (-0,92 Prozent auf 79,80 CHF), Givaudan (-0,78 Prozent auf 3 316,00 CHF) und Logitech (-0,68 Prozent auf 90,02 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 492 879 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,568 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
