Aufschläge in Zürich: SLI in Grün

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Zürich optimistisch.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,76 Prozent fester bei 1 852,15 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,817 Prozent fester bei 1 853,12 Punkten in den Handel, nach 1 838,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 854,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 845,94 Punkten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,233 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.03.2024, betrug der SLI-Kurs 1 914,66 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 26.01.2024, bewegte sich der SLI bei 1 815,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.04.2023, wies der SLI einen Wert von 1 767,50 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,03 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Sika (+ 2,93 Prozent auf 263,90 CHF), Straumann (+ 2,66 Prozent auf 137,10 CHF), Geberit (+ 2,44 Prozent auf 495,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,97 Prozent auf 243,20 CHF) und Lonza (+ 1,95 Prozent auf 523,80 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Sandoz (-2,64 Prozent auf 29,90 CHF), Lindt (-0,77 Prozent auf 10 320,00 CHF), Zurich Insurance (-0,75 Prozent auf 439,30 CHF), Swisscom (-0,69 Prozent auf 503,00 CHF) und Novartis (-0,43 Prozent auf 89,61 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die ams-Aktie aufweisen. 7 153 888 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 251,084 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,57 erwartet. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at