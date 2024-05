Aufschläge in Zürich: SLI mit Zuschlägen

Um 15:42 Uhr springt der SLI im SIX-Handel um 1,06 Prozent auf 1 915,14 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,624 Prozent auf 1 906,87 Punkte an der Kurstafel, nach 1 895,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1 918,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 906,21 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 3,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.04.2024, notierte der SLI bei 1 885,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, bei 1 796,30 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, bei 1 785,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 8,60 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ams (+ 5,29 Prozent auf 1,26 CHF), Sandoz (+ 3,71 Prozent auf 32,67 CHF), Holcim (+ 2,03 Prozent auf 81,38 CHF), Richemont (+ 2,03 Prozent auf 135,65 CHF) und UBS (+ 1,86 Prozent auf 26,82 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Kühne + Nagel International (-1,76 Prozent auf 246,10 CHF), Givaudan (-0,59 Prozent auf 4 056,00 CHF), SGS SA (-0,56 Prozent auf 81,92 CHF), Straumann (-0,17 Prozent auf 119,35 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,02 Prozent auf 455,60 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 616 812 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 246,232 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

