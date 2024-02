Aufschläge in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,50 Prozent fester bei 1 859,69 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,603 Prozent höher bei 1 861,68 Punkten, nach 1 850,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 1 864,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 858,37 Punkten verzeichnete.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.01.2024, wies der SLI einen Wert von 1 783,84 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, bei 1 714,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.02.2023, wies der SLI einen Stand von 1 783,20 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 5,45 Prozent nach oben. Bei 1 864,65 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 742,94 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit VAT (+ 4,78 Prozent auf 451,60 CHF), ams (+ 4,64 Prozent auf 2,16 CHF), Zurich Insurance (+ 2,26 Prozent auf 457,20 CHF), Alcon (+ 2,08 Prozent auf 70,54 CHF) und Swiss Re (+ 2,06 Prozent auf 104,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Nestlé (-4,80 Prozent auf 94,36 CHF), Lindt (-0,81 Prozent auf 11 000,00 CHF), Sika (-0,12 Prozent auf 258,00 CHF), Swisscom (+ 0,04 Prozent auf 517,60 CHF) und Schindler (+ 0,04 Prozent auf 232,50 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 776 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 274,216 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at