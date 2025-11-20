SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Schindler-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Schindler-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 167,40 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,974 Schindler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 664,28 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 19.11.2025 auf 278,60 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 66,43 Prozent gleich.

Schindler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 30,05 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at