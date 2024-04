Aufschläge in Zürich: SLI zum Start in der Gewinnzone

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Plus von 0,15 Prozent auf 1 838,05 Punkte an der SLI-Kurstafel. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,062 Prozent auf 1 836,38 Punkte an der Kurstafel, nach 1 835,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 838,65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 836,13 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,77 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, bei 1 913,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.01.2024, lag der SLI bei 1 752,76 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 17.04.2023, mit 1 764,55 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 4,23 Prozent aufwärts. Bei 1 936,63 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

SLI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sandoz (+ 2,04 Prozent auf 28,50 CHF), Swiss Re (+ 1,55 Prozent auf 99,36 CHF), Richemont (+ 1,25 Prozent auf 129,55 CHF), Zurich Insurance (+ 0,85 Prozent auf 449,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,51 Prozent auf 41,66 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen VAT (-1,14 Prozent auf 476,10 CHF), Logitech (-0,85 Prozent auf 72,52 CHF), ams (-0,74 Prozent auf 0,96 CHF), Temenos (-0,65 Prozent auf 68,70 CHF) und Alcon (-0,63 Prozent auf 72,48 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 251 116 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 250,117 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,61 erwartet. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die höchste Dividendenrendite.

