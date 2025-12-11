Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

Index im Blick 11.12.2025 15:59:01

Schwacher Handel: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter

Der SMI notiert am Donnerstag im negativen Bereich.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 12 892,61 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,485 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,249 Prozent leichter bei 12 889,31 Punkten in den Handel, nach 12 921,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 867,05 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 945,41 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der SMI bereits um 0,382 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 702,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.09.2025, wurde der SMI mit 12 292,72 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 11.12.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 681,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 10 699,66 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,76 Prozent auf 75,82 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,57 Prozent auf 173,55 CHF), Sika (+ 1,55 Prozent auf 160,15 CHF), UBS (+ 1,48 Prozent auf 33,57 CHF) und Sonova (+ 1,00 Prozent auf 201,90 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Givaudan (-6,27 Prozent auf 3 097,00 CHF), Roche (-2,24 Prozent auf 314,80 CHF), Lonza (-2,23 Prozent auf 525,80 CHF), Alcon (-1,22 Prozent auf 63,24 CHF) und Novartis (-0,27 Prozent auf 105,14 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 898 635 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 268,361 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen gehen deutlich fester ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenschluss in Rot. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

