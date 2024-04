Aufschläge in Zürich: SMI klettert zum Ende des Dienstagshandels

Zum Handelsschluss stand im SIX-Handel ein Plus von 1,23 Prozent auf 11 467,57 Punkte an der SMI-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,233 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,998 Prozent höher bei 11 440,87 Punkten, nach 11 327,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 11 422,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 11 515,09 Punkten.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 11 651,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 149,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, den Stand von 11 460,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 legte der Index bereits um 2,66 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11 064,90 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 3,87 Prozent auf 526,40 CHF), Partners Group (+ 3,22 Prozent auf 1 219,00 CHF), Swiss Re (+ 2,57 Prozent auf 101,85 CHF), Swiss Life (+ 1,82 Prozent auf 627,00 CHF) und Novartis (+ 1,81 Prozent auf 88,94 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-4,87 Prozent auf 242,00 CHF), Swisscom (-0,77 Prozent auf 516,00 CHF), Sika (+ 0,08 Prozent auf 257,70 CHF), Nestlé (+ 0,45 Prozent auf 94,26 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,53 Prozent auf 453,80 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 437 117 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 256,492 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,77 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

