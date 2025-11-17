Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|Hochrechnung
|
17.11.2025 10:03:54
SMI-Wert Alcon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alcon von vor 5 Jahren eingefahren
Am 17.11.2020 wurden Alcon-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 59,22 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 168,862 Alcon-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Alcon-Aktie auf 61,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 418,78 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,19 Prozent vermehrt.
Alcon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,52 Mrd. CHF gelistet. Am 09.04.2019 fand der erste Handelstag der Alcon-Aktie an der Börse SWX statt. Ein Alcon-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 55,00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
