Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|Performance im Blick
|
06.11.2025 10:03:50
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingebracht
Das Lonza-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 138,02 CHF. Bei einem Lonza-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,245 Lonza-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 900,96 CHF, da sich der Wert eines Lonza-Papiers am 05.11.2025 auf 538,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 290,10 Prozent.
Am Markt war Lonza jüngst 36,82 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Lonza
