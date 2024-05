Aufschläge in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind

Am Mittwoch stieg der SMI via SIX letztendlich um 0,78 Prozent auf 11 602,21 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,220 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,330 Prozent auf 11 551,01 Punkte an der Kurstafel, nach 11 512,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 542,78 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 602,21 Zählern.

So bewegt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Plus von 2,83 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 547,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.02.2024, stand der SMI bei 11 138,85 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 08.05.2023, den Wert von 11 595,25 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 3,87 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 11 799,91 Punkte. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Nestlé (+ 2,21 Prozent auf 94,20 CHF), Geberit (+ 1,93 Prozent auf 549,60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,84 Prozent auf 46,57 CHF), Lonza (+ 1,19 Prozent auf 526,40 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,05 Prozent auf 250,50 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen UBS (-1,72 Prozent auf 26,33 CHF), Alcon (-0,52 Prozent auf 72,94 CHF), Sonova (-0,11 Prozent auf 266,80 CHF), Partners Group (+ 0,00 Prozent auf 1 237,50 CHF) und Swiss Life (+ 0,03 Prozent auf 639,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 9 846 314 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 238,931 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8,88 erwartet. Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at