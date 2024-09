Aufschläge in Zürich: SPI in Grün

So bewegt sich der SPI am Dienstagmittag.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,63 Prozent stärker bei 16 058,10 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,157 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,422 Prozent stärker bei 16 024,88 Punkten, nach 15 957,58 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 16 060,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 021,28 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, notierte der SPI bei 16 203,15 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 17.06.2024, den Wert von 15 945,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, bewegte sich der SPI bei 14 676,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,21 Prozent nach oben. Bei 16 557,98 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 14 455,60 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Curatis (+ 9,77 Prozent auf 11,80 CHF), Meyer Burger Technology (+ 7,62 Prozent auf 1,60 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,14 Prozent auf 0,08 CHF), Barry Callebaut (+ 6,80 Prozent auf 1 555,00 CHF) und Julius Bär (+ 4,46 Prozent auf 49,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Arundel (-30,33 Prozent auf 0,09 CHF), HOCHDORF (-20,85 Prozent auf 1,77 CHF), ONE swiss bank (-11,25 Prozent auf 3,55 CHF), SHL Telemedicine (-4,39 Prozent auf 3,05 CHF) und StarragTornos (-2,61 Prozent auf 44,80 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 579 594 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 241,929 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SPI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Talenthouse-Aktie mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CPH Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,16 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

