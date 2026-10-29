Alps Electric Aktie

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WKN: 856461 / ISIN: JP3126400005

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Alps Electric legt Quartalsergebnis vor

Alps Electric wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 44,68 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 78,95 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 293,59 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 266,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 166,01 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 134,77 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.080,72 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.019,46 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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