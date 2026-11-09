Ausblick: Astronics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Astronics wird am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,720 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Astronics ein EPS von -0,310 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 26,73 Prozent auf 268,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Astronics noch 211,5 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,71 USD, gegenüber 0,810 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 862,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net