Ausblick: Axon Enterprise verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Axon Enterprise wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,52 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 76,74 Prozent erhöht. Damals waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 704,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 544,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,70 USD, gegenüber 4,80 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 2,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,08 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at