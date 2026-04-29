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WKN: 936785 / ISIN: US0552625057

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: BASF präsentiert Quartalsergebnisse

BASF wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,313 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,68 Prozent auf 18,44 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte BASF noch 18,31 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,735 USD, gegenüber 0,510 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 72,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 67,33 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

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