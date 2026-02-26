Ausblick: BASF präsentiert Quartalsergebnisse

BASF stellt am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,029 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Verlust pro Aktie von -0,230 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll BASF in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 16,53 Milliarden USD im Vergleich zu 19,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 19 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,828 USD im Vergleich zu 0,390 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 71,38 Milliarden USD, gegenüber 70,59 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at