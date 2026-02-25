Ausblick: Certara legt Quartalsergebnis vor

Certara präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Certara im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,112 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 103,1 Millionen USD gegenüber 100,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,458 USD, gegenüber -0,080 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 418,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 385,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at