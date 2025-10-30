Ausblick: Charter A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Charter A wird am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,23 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,82 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Charter A mit einem Umsatz von insgesamt 13,74 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 36,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 34,97 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 55,11 Milliarden USD, gegenüber 55,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

