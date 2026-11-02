Clarivate Analytics Aktie
WKN DE: A2PLSH / ISIN: JE00BJJN4441
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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Clarivate Analytics legt Quartalsergebnis vor
Clarivate Analytics wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
8 Analysten schätzen, dass Clarivate Analytics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,177 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 566,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 623,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,736 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,300 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,30 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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