Cogent Communications Holdings Aktie

Cogent Communications Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Cogent Communications präsentiert Quartalsergebnisse

Cogent Communications wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,101 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,330 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cogent Communications in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 246,0 Millionen USD im Vergleich zu 257,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -4,392 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,280 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt von insgesamt 988,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,04 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Cogent Communications Holdings Inc

Analysen zu Cogent Communications Holdings Inc

Aktien in diesem Artikel

Cogent Communications Holdings Inc 39,96 -1,99% Cogent Communications Holdings Inc

