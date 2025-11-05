NASDAQ Composite Index-Wert Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cogent Communications von vor 5 Jahren bedeutet

Am 05.11.2020 wurde die Cogent Communications-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cogent Communications-Anteile bei 55,04 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cogent Communications-Aktie investiert, befänden sich nun 181,686 Cogent Communications-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 39,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 260,17 USD wert. Mit einer Performance von -27,40 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Cogent Communications wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,00 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at