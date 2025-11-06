Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Constellation Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Constellation Energy lädt am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Constellation Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,11 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,82 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Constellation Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,20 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,60 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,49 USD, gegenüber 11,89 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 23,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,59 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
