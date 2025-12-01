CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
01.12.2025 07:01:06
Ausblick: CrowdStrike stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
CrowdStrike wird am 02.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 44 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,939 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike -0,070 USD je Aktie verloren.
41 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 20,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 51 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,67 USD im Vergleich zu -0,080 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 47 Analysten durchschnittlich bei 4,78 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrowdStrikemehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: CrowdStrike stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
26.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
26.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
21.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
21.11.25
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)