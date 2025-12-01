Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

CrowdStrike Aktie

CrowdStrike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
01.12.2025 07:01:06

Ausblick: CrowdStrike stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CrowdStrike wird am 02.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 44 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,939 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike -0,070 USD je Aktie verloren.

41 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,21 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 20,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,01 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 51 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,67 USD im Vergleich zu -0,080 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 47 Analysten durchschnittlich bei 4,78 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CrowdStrikemehr Nachrichten