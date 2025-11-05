Eezy Aktie
WKN DE: A2JPBH / ISIN: FI4000322326
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Eezy legt Quartalsergebnis vor
Eezy veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,008 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Eezy 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 36,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Eezy 45,0 Millionen EUR umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,009 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,010 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 144,9 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 174,1 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eezy Oyj Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Eezy legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Eezy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Eezy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Erste Schätzungen: Eezy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Eezy Oyj Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Eezy Oyj Registered Shs
|0,80
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.