Ausblick: Eezy legt Quartalsergebnis vor

Eezy veröffentlicht am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,008 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Eezy 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 36,7 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 18,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Eezy 45,0 Millionen EUR umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,009 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,010 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 144,9 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 174,1 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at