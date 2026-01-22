Ericsson Aktie

Ericsson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850001 / ISIN: SE0000108656

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenmeinungen 22.01.2026 07:01:07

Ausblick: Ericsson präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Ericsson präsentiert Quartalsergebnisse

Ericsson öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.

Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) wird am 23.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,85 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,37 Prozent erhöht. Damals waren 1,43 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten eine Verringerung von 8,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 66,63 Milliarden SEK gegenüber 72,91 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,00 SEK je Aktie, gegenüber 0,010 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 234,39 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 247,88 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von Ericsson und Nokia wenig verändert: Milliardenauftrag von Vodafone Three

Bildquelle: Jari J / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

mehr Analysen
05.01.26 Ericsson Underperform Bernstein Research
22.07.25 Ericsson Hold Deutsche Bank AG
23.04.25 Ericsson Hold Deutsche Bank AG
16.04.25 Ericsson Sell Goldman Sachs Group Inc.
16.04.25 Ericsson Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) 8,12 -0,15% Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: Asiens Börsen auf grünem Terrain
Am Donnerstag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen