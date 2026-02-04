Evolution Gaming Group AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh Aktie

Evolution Gaming Group AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QCAH / ISIN: US30051E1047

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: Evolution Gaming Group Un gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Evolution Gaming Group Un wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,70 Prozent auf 601,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Evolution Gaming Group Un noch 569,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,87 USD im Vergleich zu 6,43 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 2,42 Milliarden USD, gegenüber 2,23 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Evolution Gaming Group AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh 60,63 -6,28% Evolution Gaming Group AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

