Ausblick: Evolution Gaming Group Un gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Evolution Gaming Group Un wird am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,70 Prozent auf 601,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Evolution Gaming Group Un noch 569,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,87 USD im Vergleich zu 6,43 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 2,42 Milliarden USD, gegenüber 2,23 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

