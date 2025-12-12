Franklin Electric Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Franklin Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Franklin Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Franklin Electric-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Franklin Electric-Papier letztlich bei 71,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Franklin Electric-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 140,331 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 606,51 USD, da sich der Wert einer Franklin Electric-Aktie am 11.12.2025 auf 96,96 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 36,07 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Franklin Electric betrug jüngst 4,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
