FTAI Infrastructure Incorporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3DNDK / ISIN: US35953C1062
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: FTAI Infrastructure präsentiert Quartalsergebnisse
FTAI Infrastructure gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,595 USD gegenüber -0,730 USD im Vorjahresquartal.
FTAI Infrastructure soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 186,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,785 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,240 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 700,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 502,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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