FTAI Infrastructure Incorporation Registered Shs When Issued Aktie
WKN DE: A3DNDK / ISIN: US35953C1062
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: FTAI Infrastructure präsentiert Quartalsergebnisse
FTAI Infrastructure lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,548 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,380 USD je Aktie erzielt worden.
FTAI Infrastructure soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 195,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -3,763 USD je Aktie, gegenüber -2,240 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 730,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 502,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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