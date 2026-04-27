Ausblick: Fujitsu präsentiert Quartalsergebnisse

Fujitsu wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 74,41 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 72,78 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,64 Prozent auf 1.129,69 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 928,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 253,14 JPY im Vergleich zu 120,93 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 3.570,37 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3.550,12 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at