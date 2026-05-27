Ausblick: Gap legt Quartalsergebnis vor

Gap stellt am 28.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,371 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gap noch 0,510 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Gap nach den Prognosen von 14 Analysten 3,52 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,46 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,29 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,73 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at