NASDAQ Composite Index-Papier Garmin-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Garmin von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Garmin-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Garmin-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Garmin-Anteile betrug an diesem Tag 219,21 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Garmin-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,562 Garmin-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.12.2025 922,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 202,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,74 Prozent.

Garmin wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38,70 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at