Ausblick: Gladstone Commercial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gladstone Commercial wird am 03.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,083 USD gegenüber 0,200 USD im Vorjahresquartal.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent auf 40,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,233 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,270 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 157,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 149,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at