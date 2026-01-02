NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt zurück

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Freitag mit negativen Notierungen.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,34 Prozent leichter bei 23 162,90 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,03 Prozent auf 23 481,49 Punkte an der Kurstafel, nach 23 241,99 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 23 134,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 585,96 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wies der NASDAQ Composite 23 413,67 Punkte auf. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 22 844,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19 280,79 Punkten auf.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Baiducom (+ 13,16 Prozent auf 147,85 USD), Dorel Industries (+ 12,15 Prozent auf 1,20 USD), Powell Industries (+ 10,16 Prozent auf 351,17 USD), SMC (+ 9,65 Prozent auf 379,00 USD) und ASML (+ 8,30 Prozent auf 1 158,70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Lifecore Biomedical (-7,70 Prozent auf 7,55 USD), AXT (-7,46 Prozent auf 15,13 USD), Pegasystems (-5,32 Prozent auf 56,54 USD), Intuit (-4,97 Prozent auf 629,51 USD) und First Community Bancorp (-4,42 Prozent auf 32,24 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 319 406 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,863 Bio. Euro heraus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,25 Prozent, die höchste im Index.

