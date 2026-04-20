Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Hancock legt Quartalsergebnis vor
Hancock äußert sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,50 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Hancock ein EPS von 1,38 USD je Aktie vermeldet.
7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 392,5 Millionen USD gegenüber 486,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 19,36 Prozent.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,35 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,67 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,61 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,01 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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