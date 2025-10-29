Ausblick: Idorsia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Idorsia lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Idorsia die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,220 CHF je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Idorsia noch -0,490 CHF je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 52,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 34,6 Millionen CHF. Im Vorjahreszeitraum waren noch 22,7 Millionen CHF in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,670 CHF, gegenüber -1,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 193,9 Millionen CHF geschätzt, nachdem im Vorjahr 112,5 Millionen CHF generiert wurden.

Redaktion finanzen.at