Ausblick: Infineon Technologies legt Quartalsergebnis vor
Infineon Technologies wird sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,391 USD je Aktie gegenüber 0,190 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,24 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 16,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Infineon Technologies einen Umsatz von 3,65 Milliarden USD eingefahren.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,92 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 18,35 Milliarden USD, gegenüber 16,19 Milliarden USD im Vorjahr.
