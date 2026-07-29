Ausblick: InterDigital präsentiert Quartalsergebnisse

InterDigital wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,903 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte InterDigital ein EPS von 5,35 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll InterDigital 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 143,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 52,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte InterDigital 300,6 Millionen USD umsetzen können.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,80 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 706,2 Millionen USD, gegenüber 834,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at