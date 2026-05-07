JMDC Aktie
WKN DE: A2PWQC / ISIN: JP3386690006
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: JMDC legt Quartalsergebnis vor
JMDC lädt am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 35,91 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JMDC noch 52,23 JPY je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 28,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,30 Milliarden JPY gegenüber 11,12 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 113,53 JPY je Aktie, gegenüber 111,34 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 50,76 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 41,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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