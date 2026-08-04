Livanova Aktie
WKN DE: A14156 / ISIN: GB00BYMT0J19
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Livanova legt Quartalsergebnis vor
Livanova wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 380,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 352,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,25 USD je Aktie, gegenüber -4,450 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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